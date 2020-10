(El repechaje) inhibe la competencia. Es por ayudar a las televisoras y socios comerciales de los clubes, que son parte fundamental, pero no va para los equipos, no nos equivoquemos. La pelea de estar entre los primeros cuatro es para evitar la repesca , dijo en videoconferencia.

No creo que esté castigado, aunque deben preguntarle a Arturo Brizio (presidente de la Comisión de Árbitros) , dijo. Espero no haya quedado fuera de la jornada por esa plática elevada, arbitró bien el partido, le comenté que no estaba reclamando, no nos faltamos al respeto , sostuvo.

Pese a los desencuentros con los silbantes, Herrera se mostró sin preocupación de posibles represalias por parte del gremio arbitral. La persecución tendría que ser contra mí, no hacia el equipo. Si no, esto caerá en la Comisión de Árbitros , sostuvo.

Las Águilas, constantes en los últimos torneos en las liguillas, se encuentran en el quinto peldaño con 25 unidades y buscarán hoy ante Atlas puntos vitales pa-ra asegurar su clasificación directa dentro de los primeros cuatro lugares de la tabla general.