Por otro lado, Yotún reconoció que en los últimos tres partidos de La Máquina, donde no pudieron conseguir el triunfo, les ganó la desesperación por obtener un resultado positivo, por lo cual, dijo, tratarán de corregir ese aspecto de cara a la liguilla.

▲ El mediocampista peruano aseguró que ante esos tres rivales buscarán a toda costa el triunfo y eso hace al equipo celeste muy peligroso. Foto Afp

Hoy en día los rivales te estudian, conocen nuestro estilo, saben cómo generamos las ocasiones. Más que la falta de crear oportunidades, ha sido un poco la ansiedad de terminar las jugadas rápidas y no tener esa calma en el último tramo del campo. No nos preocupamos, el equipo ha funcionado bien, me parece que va a encontrar esa tranquilidad y cuando entre una pelota, las demás lo harán solitas , apuntó.

Asimismo, confió en que el delantero uruguayo Jonathan Cabecita Rodríguez, máximo goleador del conjunto celeste en el presente torneo, podrá volver a marcar próximamente, luego de no hacerlo en los recientes partidos.

En tanto, ayer trascendió que Víctor Manuel Vucetich, entrenador de Chivas, no podrá contar para el duelo ante Cruz Azul con los jugadores Antonio Briseño, Ángel Zaldívar y José Juan Vázquez, toda vez que arrojaron resultados positivos en las pruebas de detección de Covid-19.

Dichos elementos, quienes ya se encuentran bajo observación y en aislamiento, habían sido reportados como casos sospechosos, pero tras la realización de los exámenes correspondientes se confirmó que contrajeron el virus.