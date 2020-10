La historia de la partitura titulada La victoria de Wellington no existiría sin una biografía de cuento de hadas: había una vez un personaje cuyos elementos conformarían después modelos para armar de muchos otros, por ejemplo, el Gepetto de Pinocho, Ciro Peraloca, Conlon Nancarrow, Pat Metheny y hasta el mismísimo doctor Frankenstein: todos ellos inventores de artefactos animados, máquinas de hacer música tendiente a cobrar formas humanas. De película.

Hay que decir, por delante, que el propio Beethoven dijo que no se trata de una obra de las que a él le importen, lo suyo son las sinfonías. Algunos críticos serios, que aman a Beethoven, la aborrecen, de plano. Todos, comenzando por el sordo de Bonn, valoramos que esa obrita, con la que se divirtieron el autor y sus intérpretes la noche del estreno, y mucho, la escribió por necesidad económica, lo sacó de apuros y de paso, como el estreno incluyó su Séptima Sinfonía, atrajo nuevamente la atención del mundo para lo que le faltaba por escribir: su sinfonía 8 y la invaluable Novena Sinfonía, la Sinfonía Coral.

Bueno, la cuestión es que Mäzel convenció a Beethoven, quien con su escritura hizo gemir, resoplar, rechinar y crujir la máquina inventada por aquel, y los resultados fueron tan exitosos que decidieron hacer una versión para orquesta, que es la que conocemos a la fecha.

La noche del estreno es digno de una crónica semejante a la del estreno de La consagración de la primavera: un pandemónium divertidísimo. Atrajo multitudes, por supuesto, y los grandes músicos de la época, amigos de Beethoven, se colaron entre las filas de la orquesta, ansiosos de diversión. Así, el gran Domenico Dragonetti, célebre virtuoso, se sentó en la sección de contrabajos; su paladín Ignaz Schuppanzigh lideró las cuerdas, y Louis Spohr ocupó un puesto entre los violines.

Los compositores Antonio Salieri y Johann Nepomuk Hummel se ocuparon de los grandes tambores que representaban los cañones, en tanto Giacomo Meyerbeer aporreó un tambor bajo y alguien más empuñó grandes matracas que hacían tronar la artillería mejor que chinampinas.

De las versiones existentes en Spotify, la mejor es la de Hermann Scherchen: además de sus valores musicales, no recurre a artificio alguno, contrario al maestro del atrezo, los trucos teatrales, los efectos especiales: Herbert von Karajan, cuya versión incluye casi casi metralletas y cañones verdaderos.

Ah, la versión más divertida es la de la Academy of Saint Martin in the Fields, dirigida por sir Neville Marriner, porque comienza con el amanecer: pajaritos, ladridos de perros, trancos de corceles, trompetas para despertar a la tropa, alaridos de los combatientes, entre otras linduras. Y en la segunda parte se escucha el croar de aves de carroña, habida cuenta del montonal de muertos en el campo de batalla. Pasumecha.

La victoria de Wellington supera en emociones y sobre todo en humor a la celebérrima Obertura 1812 de Chaikovski y a la poco conocida La batalla de los hunos, de Franz Liszt.

En la caja de Beethoven con todas las grabaciones de Hermann Scherchen hay otros grandes tesoros. Por lo pronto, es importante mencionar que ese cedé 4 contiene, además de la Séptima Sinfonía y La victoria de Wellington, una larga sesión de ensayo con la orquesta donde escuchamos la voz, dulce y melodiosa, idéntica a la del gran Bruno Ganz (1941-2019), el ángel de las pelis de Wim Wenders, instruyendo a los músicos de la Orquesta de la Ópera de Viena, con amabilidad rayana en la ternura: hay momentos en que les improvisa una canción tipo bolero pero en alemán, para indicarles el tono, la atmósfera que se requiere para un pasaje determinado de la obra.

Al autor del Disquero siempre le han resultado más apasionantes, emocionantes y cautivadoras las sesiones de ensayo de orquesta que los conciertos en vivo. En casi 25 minutos, el melómano tiene un retrato cabal, al dirigir un ensayo, de quien es uno de los máximos intérpretes de Beethoven, que en eso consiste el hallazgo de esta caja que publica ahora la disquera Deutsche Grammophon: Hermann Scherchen.

Un retrato que se complementa con la lectura, que recomiendo también, del libro de Elías Canneti titulado El juego de ojos, donde dedica páginas apasionantes a contarnos la vida íntima de su amigo: Hermann Scherchen.

Pero eso será tema que platicaré en un próximo Disquero.

Mientras tanto, disfrutemos La victoria de Wellington. Se vale poner en el micro palomitas a tronar, muy a tono con lo que escuchamos en el disco.

Bang, bang, bang, pajiú, pajiú .

[email protected]