Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Sábado 24 de octubre de 2020, p. 29

La Ciudad de México no está en el nivel para regresar al semáforo rojo debido a que el aumento en el número de hospitalizaciones se estabilizó en los tres días anteriores, pero tampoco tiene las condiciones para abrir nuevas actividades y se mantiene en color naranja con alerta.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, precisó que se ubica en 40 por ciento debajo del punto máximo de hospitalizaciones que se registró el pasado 21 de mayo, cuando hubo 4 mil 575 camas ocupadas.

Respecto al inicio del semáforo naranja a principios de julio, hay mil 53 hospitalizados menos a la fecha, con seis de cada 10 camas disponibles para la atención de pacientes, pero estamos en alerta y estamos llamando a toda la ciudadanía a mantener de manera muy importante todas las medidas de seguridad sanitaria .

Anunció que se van a intensificar las visitas de verificación en locales que ocupan bares, antros, cantinas y billares en los que se mantiene prohibida su operación, pero que han comenzado a abrir sin ninguna autorización.