La mayoría de esos cruces irregulares fueron de varones adultos cruzando la frontera buscando oportunidades económicas, comparado con la cantidad de mujeres y niños que vimos cruzar en el año pasado, que principalmente venían de los países del Triángulo Norte , remarcó Pérez.

Aumentan riesgos

Llamó a los mexicanos a no movilizarse sin la documentación respectiva hacia territorio estadunidense ya que implica muchos peligros, sobre todo ahora por la crisis sanitaria mundial a causa del Covid-19. “Los riesgos y los peligros de cruzar la frontera, así como los riesgos sanitarios actuales, aplican aún para nuestros socios mexicanos. No importa de dónde vengan, es igualmente peligroso y mortal (…) No lo hagan (migrar de manera irregular), por su seguridad, no lo hagan”, subrayó el funcionario.