De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 23 de octubre de 2020, p. 7

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al diputado Porfirio Muñoz Ledo bajar de su cuenta de Twitter todos los mensajes alusivos a la renovación de la dirigencia de Morena, por considerar que están encaminados a promocionar su aspiración de presidir la fuerza política y no ser compatibles con el modelo de encuesta utilizado. En sesión, los integrantes de la comisión dieron al legislador un plazo de tres horas tras ser notificado, para retirar esos contenidos así como quitar propaganda de una pared, o de cualquier otro tipo. Explicaron que el sondeo no es propiamente un proceso de votación, y por tanto, no se contemplo la realización de campañas o debates. La medida del INE se da cuando prácticamente ya terminó de levantarse el sondeo para determinar quien ocupará la presidencia de Morena.