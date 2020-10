Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 23 de octubre de 2020, p. 3

Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó el criterio respecto de las reglas para que las nuevas plantas privadas de energía renovable se conecten al sistema eléctrico nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó una reforma constitucional para que prevalezca el dominio de la nación sobre los recursos naturales y se defienda el interés público, en caso de que no haya otra instancia que lo haga.

Sostuvo que se respetarán todos los procedimientos legales y se revisarán ordenamientos, porque se abusó mucho , tras el anuncio de Iberdrola de no invertir en México hasta que no se tengan reglas claras. Subrayó que el interés del pueblo debe estar por encima de intereses personales o de grupo, por legítimos que sean. Somos distintos, ya no queremos la política neoliberal . Desde luego no vamos a actuar con medidas autoritarias, siempre será en el marco de la legalidad, no somos como ellos .

Insistió en que durante el periodo neoliberal el propósito de la política económica era dejar el mercado de los energéticos al sector privado, tanto nacional como extranjero, y esto implicaba socavar, acabar con Pemex y la Comisión Federal de Electricidad , incluso con la llamada reforma energética.