Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Viernes 23 de octubre de 2020, p. 21

La Asociación de Bancos de México (ABM) respondió a los señalamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre la falta de otorgamiento de crédito a empresas y familias y el nulo uso de las líneas de liquidez puestas a disposición por el Banco de México (BdeM) para enfrentar la pandemia de Covid-19.

Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM, aseguró que aún no es momento de utilizar las líneas del banco central, puesto que la demanda de crédito en el país prevalece en niveles bajos. No obstante, señaló, en estos momentos las instituciones han sido más cautelosas para otorgar financiamiento.

La banca sí está prestando. Que las personas y las empresas decidan no tomar crédito en este momento es una señal de prudencia. Tenemos que manejar la crisis con mucha inteligencia y mucho cuidado. Por consiguiente, no es un tema de justicia sino de manejo prudente del crédito, que representa riesgos muy relevantes en estos momentos económicos , confirmó.

El miércoles, Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la SHCP, hizo un reclamo a los bancos por no utilizar las líneas que ha puesto a disposición el BdeM para satisfacer la demanda por crédito, además de criticar que los bancos exigían garantías de 90 por ciento, por lo que no asumen riesgos . El Banco de México puso a disposición de los bancos, hace varios meses, líneas de liquidez por hasta 700 mil millones de pesos, para que mantengan la oferta de financiamiento a empresas ypersonas en estos momentos de crisis.