Tanto Yorio como Espinosa coincidieron en que México ya tocó fondo en cuanto a su caída económica por el efecto de la pandemia y ahora se encuentra en una etapa de recuperación mejor a la esperada; sin embargo, pidieron no echar campanas a vuelo .

Para el funcionario, el riesgo para el país no está en la petrolera ni en las finanzas públicas, sino en no encontrar una vacuna para el virus de Covid-19.

Otro punto en el que estuvieron de acuerdo fue en que es poco probable que el país pierda su grado de inversión a corto plazo, pues aunque se ha visto afectado por la pandemia, como todo el mundo, el país cuenta con un marco macroeconómico sano.

Mejora la perspectiva

Yorio González, aseguró que en el tercer trimestre se observó una recuperación clara de la actividad. Anticipó, que entre julio y septiembre la caída del producto interno bruto (PIB) rondó 8.2 por ciento, una contracción menor a la anticipada por especialistas y en línea con lo que se había previsto en los Criterios Generales de Política Económica.

Al participar en la cumbre de Latin Finance, Yorio González, precisó que ya se empieza a dar una recuperación en algunos sectores de la economía, que regresan a un nivel de actividad anterior a la pandemia.

La más reciente encuesta del Banco de México realizada entre los especialistas del sector privado estimaba una caída de 9.9 por ciento promedio para el tercer trimestre. La contracción anticipada por Yorio es mucho menor que el desplome de 18.7 por ciento observado en el segundo trimestre del año.

El funcionario dijo que de mantenerse el ritmo habrá un cierre de año que no sé si llamarlo bueno, probablemente será de menos 8 por ciento, no es bueno, pero dada la magnitud de la crisis y del impacto de la pandemia es importante resaltar que no necesariamente vamos a caer tanto como se esperaba .

Detalló que 65 por ciento de la población económicamente activa que perdió su empleo ya lo recuperó; el nivel de exportaciones llegó a 97 por ciento del que hubo antes de la crisis; las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales (Antad) también están ya al 100 por ciento, y la producción manufacturera en agosto está en 94 por ciento del nivel prepandemia.