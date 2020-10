Abril Del Río

Viernes 23 de octubre de 2020

Antonio Lozano, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, celebra la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de disolver los fideicomisos, entre ellos el del deporte (Fodepar); de esa manera se logrará transparencia en el manejo de recursos, pues la corrupción está entre algunas federaciones y los funcionarios gubernamentales.

Hace seis años que la federación (de atletismo) no es intermediario para la transmisión de recursos; ese tiempo nos ha permitido caminar en un marco de transparencia, porque no debemos olvidarnos que la corrupción está en las federaciones, no en los atletas , dijo Lozano en entrevista, y ejemplificó que el reciente viaje de siete fondistas al Campeonato Mundial de Medio Maratón en Polonia fue cubierto por la federación, con recursos del organismo, familiares e iniciativa privada.

La corrupción está en los funcionarios que manejan los fideicomisos; eso siempre ha sido , subrayó el dirigente, quien se mantiene tranquilo y seguro de que imperará la justicia frente al proceso judicial que en su contra emprendió Ana Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, desde que era senadora, en consideración del federativo, a través de Alfredo Castillo, entonces titular del organismo.

Apoyó que las triangulaciones y malos manejos hayan sido el argumento para desaparecer el Fodepar. “Cuando un deportista hacía una declaración sin conocimiento, o un federativo no se defendía porque no tenía los foros para hacer una declaración, era aprovechado por los burócratas (Conade) que estaban pagados para la buena aplicación de ese recurso, y lo robaban, inflaban y hacían grandes cantidades.