Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Viernes 23 de octubre de 2020, p. 2

Si no consumimos los rebozos, mediante el uso personal o vía el regalo, esta prenda de vestir no tiene futuro, ya que no hay programa gubernamental que pueda rescatarlo , expresó Ana Paulina Gámez, curadora de Rebozo, exposición de cerca de 350 de estas vestimentas, de un total de 450 piezas, entre pintura, escultura, grabado, fotografía, cerámica e impresos, además de material didáctico, en el Museo de Arte Popular (MAP).

El planteamiento de la exposición es novedoso , aseguró Gámez –investiga el tema desde hace años–, porque, cuando empezó a hacer su tesis de maestría y después el doctorado, me di cuenta de que lo que se había escrito sobre el rebozo, que viene de la tradición oral, repetido durante los últimos 100 años, no tenía nada que ver con la respuesta que daban los artesanos .

De México y EU

La especialista halló documentos en el Archivo General de la Nación y en el Archivo General de Notarías, a la vez que pudo leer sobre el rebozo en las crónicas de la época. Sucedió que “nadie se había metido realmente a los archivos para buscar documentos. Las ordenanzas me dieron las pautas para saber que había rebozos de diferentes tipos.

Con esa información, obtenida en la investigación de campo, pregunté a los artesanos cómo se hacían las prendas, cuáles eran sus tradiciones. Les hice un montón de preguntas que me aclararon , dijo en videoconferencia organizada por el MAP.

En otra fase de la investigación, Gámez estudió rebozos antiguos en varios museos de México y Estados Unidos, lo que le dio guías para regresar a campo y entrevistarse de nuevo con los artesanos. Esta parte de su trabajo estuvo muy enfoca-do desde la teoría de la cultura material, las ciencias textiles y la antropología del arte .