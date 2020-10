A

l ver Las tres muertes de Marisela Escobedo, excelente documental dirigido por Carlos Pérez Osorio, producido por Netflix, evoca uno lo que Paco Ignacio Taibo II escribe a propósito del levantamiento del Gueto de Varsovia: La realidad se construye con una serie de actos que se vuelven simbólicos al paso del tiempo, de irrupciones a contracorriente que devuelven su brillo, su fulgor a la condición humana .

La irrupción de Marisela Escobedo, ultimada frente al palacio de gobierno de Chihuahua la noche del 16 de diciembre de 2010, es lo que narra muy acertadamente el documental. Reconstruye la lucha de Marisela por investigar el paradero de su hija Rubí, por encontrar sus restos, por localizar al asesino de la muchacha de 16 años –su pareja Sergio Rafael Barraza– y por llevarlo ante los tribunales. Todo el tiempo por exigir justicia, por hacer ver las fallas del sistema y la impunidad que propicia hasta culminar con el feminicidio de la madre justiciera y el oscuro epílogo de crimen y de corrupción.

Tres dimensiones hay que destacar de Las tres muertes de Marisela Escobedo: la primera es cómo la narración concreta de los feminicidios de ella y de su hija Rubí nos envía a conocer el dispositivo de ese fenómeno en general en México. La red de prácticas, instituciones, discursos y omisiones que lo convierte en un verdadero crimen de Estado: la falta de preparación de las diferentes policías para recibir y procesar denuncias de desaparición de mujeres y la lentitud e incapacidad para investigar. La ineptitud para ubicar y detener a los presuntos responsables. La torpeza en el manejo del sistema acusatorio por parte del Poder Judicial. La colusión de las policías con el crimen organizado y la incapacidad para proteger la vida de las personas. La porosidad de información y de personas del sistema de administración de justicia con la delincuencia. La creación de culpables y de chivos expiatorios para sofocar la exigencia ciudadana de justicia. La omisión culpable o de plano la colaboración del gobierno en el asesinato de la heroica madre derecho humanista.

Es crimen de Estado porque se involucran todos los órdenes de gobierno: el municipal, el estatal, el federal. Porque toca no sólo al Ejecutivo, sino también al Judicial y a los vacíos legales dejados por el Legislativo. Porque abarca no sólo a una administración, sino a varias, no sólo en uno, sino en varios estados de la República. Porque en esa red no sólo participan instancias de gobierno, también algunos actores de la sociedad.