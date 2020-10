Julio Gutiérrez e Israel Rodríguez

Jueves 22 de octubre de 2020, p. 30

El país no atraviesa una segunda ola de contagios de Covid-19, sino que enfrenta apenas la culminación de la primera etapa de la pandemia, aseguraron expertos del sector salud que laboran en el área privada.

Al participar en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA México, especialistas en la materia indicaron que en el país cuatro de cada 10 pacientes llegan a ser atendidos en etapa crucial de la enfermedad, puesto que requieren ser intubados, y eso incrementa la probabilidad de morir.

Precisaron que a escala internacional México es uno de los países con las mayores tasas de mortandad y las acciones deben enfocarse en incrementar el ánimo del personal que trabaja con casos de Covid-19 y protegerlos para evitar entre ellos las defunciones.