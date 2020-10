Jessica Xantomila, Fernando Camacho Servín y Georgina Saldierna

Organizaciones defensoras de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (Lgbt) reconocieron que el Papa Francisco se manifieste públicamente en favor de las uniones civiles entre personas del mismo sexo y su derecho a estar en familia, pero llamaron a que su postura se plasme de manera oficial, punto en el que coincidieron partidos políticos.

El grupo Católicas por el Derecho a Decidir indicó que las declaraciones representan un avance importante para abrir caminos hacia una Iglesia más justa, igualitaria y respetuosa. Sin embargo, todavía hace falta impulsar las uniones religiosas de parejas del mismo sexo, ya que como él mismo dice: todas las personas somos hijas e hijos de Dios .

A su vez, Iván Tagle, de Yaaj México, destacó que con eso se abre el camino para que también en la Iglesia mexicana se ponga el dedo en el renglón en estos temas. Al respecto, el sacerdote José de Jesús Aguilar, canónigo de la Catedral Metropolitana, expuso que lo dicho por el Papa no es en términos de equiparar la convivencia de dos personas homosexuales al matrimonio católico, sino respetar las decisiones privadas y mostrar que todas las personas tienen igual dignidad .