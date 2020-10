César Arellano García

Periódico La Jornada

Jueves 22 de octubre de 2020, p. 11

Javier Herrera Valles, ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, inició un juicio de amparo contra la Fiscalía General de la República (FGR). En su demanda reclamó que esa instancia no ejerció acción penal contra la ex titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, por la presunta manipulación de testigos protegidos en el sexenio de Felipe Calderón.

Se informó que la demanda de garantías fue admitida a trámite por Sandra Leticia Robledo Magaña, juez primero de distrito de amparo en materia penal.

La audiencia constitucional se realizará el 4 de noviembre.

El mes pasado, el segundo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito le otorgó un amparo a Herrera Valles, que ordenaba a la FGR resolver si debía reabrir una investigación contra Morales Ibáñez.