El mandatario agregó: hicieron esfuerzos para unirse en contra de nosotros en las elecciones pasadas. No lograron ese acuerdo y mencioné que propusieron también la candidatura de Carlos Slim. Nada más añado que él no aceptó, para que no vaya a malinterpretarse. Tengo la información de lo que estoy narrando .

Pretensiones de los de arriba

Con la crisis de la pandemia, con la crisis financiera, querían que rescatáramos también a los de arriba, con dinero del presupuesto; nos pedían que hasta nos endeudáramos .

Recordó que en esta coyuntura se han vuelto a juntar ahora en el caso de los fideicomisos, “cuando sale el Frena 1, Frena 2, Frena 3, pues es lo mismo. Cuando salen los intelectuales orgánicos diciendo: ‘Hay que regresar a los equilibrios, cuidado con el autoritarismo’, pues es que ellos eran los que mandaban y se quedaban con el presupuesto. El gobierno era un comité al servicio de una minoría rapaz.