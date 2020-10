En medio de la discusión en el Congreso de la Unión del paquete fiscal para el próximo año, la dirigencia nacional del PRI señaló que con la desaparición de los fideicomisos, Morena no escuchó a la población y se da un duro golpe al desarrollo del país. También criticó que el partido mayoritario se haya retractado de eliminar el IVA a los productos de higiene femenina.

Intimidar a contribuyentes

En tanto, el vocero del Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul, Fernando Herrera, destacó que lo aprobado por la mayoría en la Cámara de Diputados no es más que un aliciente para la intimidación y una política recaudatoria. Este tipo de medidas no hablan más que de un gobierno represor, que quiere sacar dinero de donde sea, pero no respeta las garantías de las personas, subrayó.

Dado que se trata de una medida que atenta contra la libertad de las personas, que es un bien a tutelar, es altamente litigable, explicó.

Por su lado, Ángel Ávila, de la dirigencia nacional del PRD, informó que su partido analiza interponer un recurso jurídico en contra de otorgar ese tipo de facultades al SAT, ya sea en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o en otras instancias.