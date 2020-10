Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Jueves 22 de octubre de 2020, p. 4

Diversas organizaciones civiles señalaron que la desaparición del fideicomiso del Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas expone gravemente a integrantes de dichos gremios, por lo que impugnarán esa medida con amparos y controversias constitucionales.

En un foro virtual sobre el ambientalista Julián Carrillo, asesinado en 2018, Amnistía Internacional (AI) y Alianza Sierra Madre alertaron sobre las consecuencias que tendrá para otros defensores de la tierra la extinción de los fondos que eran utilizados para extraerlos de zonas peligrosas y brindarles medidas de seguridad.

El fideicomiso del mecanismo no debería ser disminuido, sino reforzado con un acto de voluntad política. No nos oponemos a la transparencia y reconocemos el complejo contexto que hoy vive México en materia económica y de salud, pero hay deberes de prevención hacia periodistas y defensores que no deben dejar de cumplirse, afirmó Tania Reneaum, directora ejecutiva de AI México.

Érika Guevara, directora de AI para las Américas, coincidió en que la extinción del fideicomiso del mecanismo no sólo es una muestra de falta de voluntad política de las autoridades para proteger a los comunicadores y activistas amenazados, sino un debilitamiento de organismos que significaban al menos un pequeño avance institucional.