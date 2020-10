A

diós: 109 fideicomisos se van por el caño, pero no sin auditar y, como bien lo subrayó el presidente López Obrador, en lugar de que les diera vergüenza a los legisladores que los defendían, se lanzaron con todo en su defensa y mostraron el cobre . Manejaban miles de millones y con total opacidad, amén de que en buena medida los recursos se destinaban a fines muy distintos a los legalmente establecidos.

Pero se acabó, aunque este asunto no termina con su desaparición. He ordenado que se inicien los trámites para una auditoría amplia a todos los fondos y fideicomisos, y que frente a evidencias de corrupción, de mal manejo, se presenten denuncias penales en la Fiscalía General de la República .

Dijo López Obrador que muchos grupos opositores emprendieron toda una campaña para desinformar y mantener estos fideicomisos. Desde luego, hay intereses creados y defendían la corrupción. Así de claro . Se votó (en el Legislativo) a favor de que desaparezcan estas estructuras administrativas paralelas, sin control, creadas en el periodo neoliberal con el único propósito de manejar fondos públicos sin ser fiscalizados y para provecho personal”.

Reiteró que, tras la desaparición de los fideicomisos, no les van a faltar recursos a los auténticos deportistas, investigadores, escritores, artesanos, artistas, creadores. No van a tener ningún problema, van a seguir recibiendo sus apoyos, nada más que todos los que medraban con estos fideicomisos no van ya a tener el manejo de estos recursos y todo lo que ahorremos se va a destinar al bienestar del pueblo .

Tras anunciar que vamos a estar aquí informando para que se sepa por qué tanta pasión y enojo cuando se decide transparentar estos fondos públicos , en la mañanera de ayer se detallaron algunos casos de los malos manejos en fideicomisos, que apenas son la botana del gran platillo de corrupción que año tras año se servía en el régimen neoliberal.