no de los grandes errores de la izquierda electoral mexicana ha sido la postulación de Miguel Ángel Mancera Espinosa (MAME) como candidato a la jefatura del gobierno capitalino.

Sin antecedente alguno de haber sido militante o simpatizante de la izquierda (en una desesperación declarativa llegó a decir que era de izquierda porque había viajado en Metro), habilitado por Marcelo Ebrard (quien le llamaba Miguelito ) como procurador de justicia en la Ciudad de México, Mancera se sacó casi literalmente la lotería cuando Mario Delgado, la carta de Ebrard, no fue aprobado en 2012 en los acuerdos finales con Andrés Manuel López Obrador y se postuló como carta emergente a quien ahora está siendo revisado en su patrimonio particular, al igual que algunos de sus principales colaboradores, como sucedía anoche en el domicilio de Luis Serna (hermano de Julio César, también ex funcionario mancerista), quien fue su secretario particular y formó parte de un primer círculo al que muchas voces bien informadas señalaban como operadores de sistemáticas maniobras corruptas a nombre de la administración capitalina.

Mancera fue un gobernante frívolo, desapegado del ejercicio de sus funciones y entregado en su momento al peñismo. Una parte de su gabinete, dirigido en un primer tramo por las marrullerías de Héctor Serrano, tuvo constantes señalamientos de corrupción e ineficacia. Los grandes negocios inmobiliarios son una parte del catálogo oscuro por el cual debe responder ese mancerismo refugiado en lo que queda del Partido de la Revolución Democrática.