Ni siquiera me dejaron terminar , cuenta Alcalá; los rivales ya me habían sacado una vuelta de ventaja y me pidieron que me saliera .

El corredor afirma que ahí descubrió la diferencia entre participar y competir. Lo que las distingue, explica, es la entrega y la disci-plina del trabajo diario para conseguir las metas.

Recogí las ruinas de mis ilusiones y tuve que replantear mis metas. El esfuerzo diario me hizo comprender que cuando hacemos un esfuerzo por voluntad propia no hay sacrificio. Correr para mí era liberador .

Con esa certidumbre, Alcalá se convirtió en medallista panamericano y centroamericano. Llegó a competir incluso en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.