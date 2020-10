Abril del Río

Jueves 22 de octubre de 2020

Tras hacerse acreedora al Premio Estatal de la Ciudad de México, Dulce Figueroa espera colaborar para que las disciplinas del frontón se visualicen y revaloren, pues considera que si bien son altamente practicadas en el país, algunas en cualquier parque o deportivo, no tienen el impulso ni reconocimiento suficientes y son grandes aportadoras para una mejor sociedad.

Falta mucho trabajo de parte de la Federación Internacional, la mexicana, los institutos de todos lados, para difundir estas disciplinas en ligas, por ejemplo el frontón a mano. Esta disciplina en general es un deporte muy completo, familiar, integrador , afirmó en entrevista la pelotari, medallista de oro en Juegos Panamericanos en paleta goma, y un inédito subcampeonato Mundial de Trinquete en Francia 2019.

De las 13 modalidades de frontón integradas en la pelota vasca, sólo en tres de ellas se han desarrollado competencias oficiales en ambas ramas, y Dulce es practicante de las tres femeniles: paleta goma, trinquete y frontenis, este último, un deporte creado en México y dominado enteramente por los tricolores en el plano mundial.