▲ Paul Leduc regresó al cine en 2006 con la cinta Cobrador: In God we Trust, de la cual comentó que no podría decir si era buena o mala, pero su interés era crear polémica entre su audiencia y estaba seguro de lograrlo. En la foto, el cineasta en su casa durante una entrevista con La Jornada en 2013. Foto Cristina Rodríguez