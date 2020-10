E

stán convencidos de que Donald Trump es un dique contra la debacle moral del país. Por lo mismo en las anteriores elecciones presidenciales se inclinaron decididamente por él, a pesar de que el político/empresario éticamente está muy alejado de lo que consideran modelo de vida. Hace cuatro años 81 por ciento de los evangélicos blancos que acudieron a las urnas sufragaron en favor del republicano. ¿Y ahora?

¿Por qué obtuvo Trump tan alto porcentaje de respaldo electoral entre los evangélicos blancos estadunidenses? ¿Qué de su diagnóstico político, social y cultural le atrajo el caudaloso río de sufragios en el sector de la América blanca y evangélica? Estas interrogantes las despeja John Fea en su libro Believe me. The Evangelical Road to Donald Trump (Wm. B. Eerdmans Publishing Co, 2018).

La expresión más usada por Trump en la campaña de 2016 fue, asegura el autor citado: Créanme . La misma capturó al electorado ávido de darle su apoyo a quien devolviera la grandeza de Estados Unidos, supuestamente perdida por haber dejado atrás las bases sobre las que construyeron la nación los padres fundadores. El reiterativo eslogan de Trump surtió efecto, ya que no importaba que el personaje hiciera las afirmaciones o negaciones más carentes de bases fácticas. Cuando invitaba a que le creyeran en que él haría otra vez grande a Estados Unidos, ofreciendo soluciones mecanicistas y/o apelando a su voluntarismo, los potenciales electores lo vitoreaban.

John Fea dedica buen espacio a tratar de diseccionar la personalidad construida por Trump para enfrentar con éxito al establishment estadunidense. Trump mismo es fruto del establishment; sin embargo en 2016 se presentó en la carrera por la presidencia como un outsider, alguien no perteneciente a la ­ mainstream que, señalaba constantemente, había llevado a Estados Unidos a una edad oscura sobre la que debía brillar de nueva cuenta la irradiante luz de otras épocas.