Miércoles 21 de octubre de 2020, p. 12

Profesores de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que piden sexo a sus alumnas a cambio de calificaciones, otros que se refieren a una joven como una bolsa de hielo, porque cuando se le pega afloja , han sido grabados y puestos en evidencia por sus estudiantes en las redes sociales ahora que imparten clases por videoconferencia.

Carlos Amador Bedolla, director de la facultad, que se encuentra tomada desde el miércoles por un grupo feminista, anunció este martes que ha suspendido a dos docentes.

La Colectiva Toffana, organización estudiantil que ocupó el plantel en demanda de que se atienda, sancione y erradique la violencia machista, publicó en sus cuentas de la red social una serie de videos en los que se observa a docentes dirigirse a sus estudiantes, algunos durante las clases en línea y otros en reuniones virtuales, y usar expresiones denigrantes, ofensivas y violentas en contra de alumnas y mujeres.