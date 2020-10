Georgina Saldierna

El PAN debe analizar por qué no fue alternativa en las elecciones de Coahuila e Hidalgo, dijo el senador Damián Zepeda, quien recordó que su partido perdió la mitad de la votación en el primer estado y en el segundo no pudo retener la capital.

En tanto, el blanquiazul solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) resguardar y trasladar los paquetes comiciales de Xochiatipan, Huejutla, Ixmiquilpan, Pacula y Zimapán, en Hidalgo, luego de que se presentaron hechos de violencia en esos municipios y las instalaciones del consejo electoral del primero fueron quemadas.

Consideró que la actuación de las autoridades locales ante estos hechos ha sido insuficiente, por lo que pidió el apoyo de las fuerzas federales de seguridad.

En entrevista, Zepeda dijo que si bien los del domingo pasado fueron comicios de Estado, donde los gobiernos locales priístas recurrieron a prácticas del pasado, el PAN tiene que entender que los votos no le van a caer del cielo por el hecho de ser el primer partido de oposición en la actualidad, añadió.

El también ex dirigente del blanquiazul subrayó que las elecciones intermedias en estas dos entidades son difíciles porque no llaman la atención de la ciudadanía, pero eso no es consuelo. El partido debió haber avanzado, pero no fue así. Al analizar los procesos comiciales en esas entidades, dijo no compartir la visión de algunos analistas de que se le ganó a Morena, porque en realidad ese partido avanzó y quedó en segundo lugar en las preferencias electorales de Coahuila.