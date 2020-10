Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de octubre de 2020, p. 7

Especialistas en asuntos de seguridad y defensa nacional difirieron sobre la posibilidad de que el ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Salvador Cienfuegos Zepeda pueda ser investigado y procesado también en México, luego de que fue detenido en Estados Unidos.

Para Gustavo López Montiel, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey, existe una obligación legal para investigar de oficio al ex titular de la Sedena. En tanto, el académico Javier Oliva Posada, de la UNAM, consideró que no hay elementos para ello, pero que debería revisarse la actuación de los elementos de la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) en el país.

Oliva Posada explicó que el principio de presunción de inocencia hace que Cienfuegos Zepeda no pueda ser procesado en México en tanto no sea sentenciado en Estados Unidos.

No tendrían por qué iniciar una investigación sobre un supuesto que no se ha dado , añadió, y explicó que en los tribunales estadunidenses este tipo de procesos suelen ser muy largos, por ejemplo, en el caso contra Genaro García Luna aún no termina siquiera la etapa de audiencias.