–Es que no nos debemos adelantar; vamos a esperar a ver qué pruebas se presentan y lo que pueda decir el general. En estos procesos hay esa característica, que se les propone que cooperen y esto a cambio de una disminución de las penas. Hay quienes aceptan y hay quienes no.

El gobierno de Estados Unidos no tiene por qué preguntarnos lo que va a hacer cuando se trata de detener a una persona en su territorio , afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse a la aprehensión del ex secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda.

López Obrador recordó que al elegir al secretario de la Defensa Nacional recibió las propuestas de Cienfuegos Zepeda, como también las del secretario de Marina pero no fueron esas sugerencias las que consideré. No estoy tampoco descalificando a nadie, sencillamente yo, de manera independiente, libre, decidí quiénes iban a estar .

Al describir los excesos cometidos en el pasado por la complicidad entre la delincuencia organizada y las instancias de seguridad pública, por lo que en su momento se habló de la existencia de un narcoestado en México, el jefe del Ejecutivo federal aludió a uno de los principales cabezas del narcotráfico: “se llegó a decir que El Chapo –‘no me gusta decirle así, ofrezco disculpas’–, Guzmán Loera, estaba entre los hombres más ricos del mundo. Yo dije en su momento que no, no. Hablando en términos de beisbol, cuando mucho jugaba en Triple A, pero no en Grandes Ligas”.

Más adelante, a pregunta expresa sobre presuntas reuniones entre funcionarios del área de recursos humanos de Petróleos Mexicanos con el ex dirigente del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps e integrantes de la actual directiva, López Obrador instruyó al director de la empresa del Estado y a la Secretaría de la Función Pública indagar estos señalamientos.

Indicó que, en su caso, aunque se detuvieron por la pandemia de Covid-19, los procesos de elección democrática de líderes sindicales serán retomados para que sean los trabajadores quienes decidan.