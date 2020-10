▲ El ex presidente uruguayo José Mujica, ayer al presentar su renuncia en el Senado. Foto Afp

Miércoles 21 de octubre de 2020, p. 27

Montevideo. El ex presidente uruguayo José Mujica, de 85 años, anunció ayer su retiro de la política activa, tras empuñar las armas, pasar por duras condiciones de cárcel e incorporarse luego al sistema político, donde exhibió un tremendo poder de seducción con un mensaje de austeridad y humanidad que caló hondo en el mundo.

Tengo mi buena cantidad de defectos. Soy pasional. Pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio. Aprendí una dura lección que me puso la vida: el odio termina estupidizando porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. El odio es ciego, como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye , dijo en un breve discurso de despedida en el Parlamento.

Al presentar la renuncia a su escaño en el Senado, Pepe Mujica declaró: “Me voy porque me está echando la pandemia.

Hay un tiempo para llegar y un tiempo para irse en la vida , reflexionó. Explicó que la pandemia del Covid-19 determinó su decisión porque ser senador significa hablar con la gente y andar por todos lados. El partido no se juega en las oficinas. Y estoy amenazado por todos lados por doble circunstancia: vejez y una enfermedad crónica. Si mañana aparece una vacuna, no me puedo vacunar .

Mujica deja así la política activa, aunque aclaró que continuará asesorando a sus correligionarios cada vez que lo convoquen.

Nacido en una zona obrera de Montevideo, trabajó durante su juventud como vendedor de flores para ayudar a la economía familiar tras la temprana muerte de su padre.

Testigo de las luchas obreras de los años 50, Mujica militó en el Partido Nacional para después, inspirado por la revolución cubana, decantarse por la acción armada en un país en democracia.

A mediados de los años 60 se sumó al Movimiento de Liberación Nacional MLN-Tupamaros, que actuó como guerrilla urbana.

Mujica comandó una de las columnas que integraban el MLN. Una de las acciones más importantes en las que participó fue la toma de Pando , 35 kilómetros al este de Montevideo, que los tupamaros invadieron el 8 de octubre de 1969.

El episodio se saldó con la muerte de un civil, un oficial de policía, y tres guerrilleros.

Menos de un año más tarde casi pierde la vida en un enfrentamiento con policías. Según versiones, Mujica recibió seis o siete tiros y se salvó de milagro para terminar en prisión, de donde escapó en 1971 junto con otros 110 presos en una de las mayores fugas de la historia, por un túnel preparado meticulosamente, y que fue bautizada como El abuso.