Miércoles 21 de octubre de 2020, p. 27

La Paz. El virtual presidente electo de Bolivia, Luis Arce, declaró ayer que no tiene previsto ningún rol en el gobierno para su mentor político Evo Morales. Si quiere ayudarnos será bienvenido, pero eso no significa que estará en el gobierno , subrayó en entrevista con la cadena británica BBC.

Arce se impuso con más de 50 por ciento de votos en las elecciones del pasado domingo, según un recuento del Tribunal Supremo Electoral que aún no concluye, lo que llevará al Movimiento al Socialismo (MAS) de vuelta al poder casi un año después de que Morales fue conminado a renunciar por la cúpula militar, tras protestas impulsadas por la derecha en las que se alegó, sin pruebas, que los comicios que ganó el también ex líder cocalero fueron fraudulentos.

Con 63 por ciento de votos computados hasta la tarde de ayer, el ex ministro de Economía de Morales iba adelante con 50.5 por ciento, mientras el centrista Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, marchaba segundo con 31.5. Si la tendencia se mantiene como vaticinaron conteos rápidos no oficiales tras los comicios, no habría segunda vuelta.

Evo Morales no va a tener ningún rol en nuestro gobierno , reiteró Arce en conversación con la agencia de noticias Reuters. Él puede venir al país el rato que quiera, porque es boliviano. Pero en el gobierno yo tengo que decidir quién entra y quién no , agregó.