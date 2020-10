La experiencia me hizo darme cuenta de lo afortunado que era , reflexionó. Piensen en el hecho de que cada día 10 a 12 personas mueren esperando un trasplante. Esto tuvo un impacto en mí, y me comprometí a hacer algo para ayudar la causa de la donación de órganos .

El joven Redford expresó su gratitud por un trasplante de hígado que le salvó la vida en un documental de HBO de 1999, The kindness of strangers. Produjo la película y recaudó su presupuesto de 600 mil dólares de fundaciones, corporaciones e individuos, incluidos sus padres.

Estamos desconsolados , escribió sobre el deceso de su marido, a quien llamó Jamie. Tuvo una vida hermosa e impactante y fue amado por muchos. Lo extrañaremos profundamente. Como su esposa por 32 años, estoy sumamente agradecida por los dos hijos espectaculares que criamos juntos. No sé qué hubiéramos hecho sin ellos estos últimos dos años .

La esposa de James Redford, Kyle, confirmó en una entrevista con The Salt Lake Tribune que su esposo murió el viernes de cáncer en las vías biliares. Dijo que su enfermedad hepática reapareció hace dos años y que en noviembre del año pasado le descubrieron el cáncer mientras esperaba un trasplante de hígado.

James fundó con su padre el Centro Redford, una organización sin ánimo de lucro enfocada en el cine medioambiental. También creó el Instituto James Redford para a la Concienciación de Trasplantes en 1995 con el fin de recaudar dinero y distribuir herramientas para concientizar al público sobre la falta de donantes de órganos.

Con James vino el amor y la alegría contagiosa , dijo la directora ejecutiva del Centro Redford, Jill Tidman, en un post en Instagram. Abordaba todo lo que hacía con bondad y calidez, y con una apertura que se contagiaba fácilmente entre otros .

El instituto produjo películas que incluyen Flow, un corto de 16 minutos dirigido al público adolescente que se distribuyó con fines educativos, y From one to another”, una película de una hora que sigue a personas que han recibido trasplantes de órganos y otros que los aguardan en el Hospital Universitario del Sistema de Salud de Nebraska.

La mejor manera de llegar a la gente es a un nivel personal , indicó Redford. Hay tantas películas por hacer .

James escribió el guion de Cowboy up”, protagonizada por Kiefer Sutherland y Daryl Hannah, y adaptó Skinwalkers de Tony Hillerman para North Fork Pictures.

Al momento de su muerte, su esposa dijo que estaba terminando un documental titulado Where the past begins, sobre la autora de The joy luck club” Amy Tan, para la serie American Masters de PBS.