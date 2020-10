Propuso que si una donataria cae en una de las causales que señala la nueva norma propuesta y se pierde el registro que nos cataloguen como persona moral y pagamos los impuestos correspondientes, pero no que pierdas todo el patrimonio , refirió.

Las donatarias son todas las asociaciones sin fines de lucro y con objetivos altruistas, que están facultadas para recibir donativos deducibles de impuestos. La Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), las describe como todas aquellas asociaciones que no buscan la generación de una utilidad.

Las modificaciones propuestas por el Ejecutivo para las donatarias registradas que pierdan su autorización y que serían susceptibles de que todos sus bienes pasen a otra carecen de reglas claras y atentan contra la propiedad de activos porque no considera ningún tipo de indemnización.

“Actualmente, al dejar de tener calidad de donataria pierdes el registro, pero puedes seguir operando. Al respecto, si se aplica esta ley en automático –como la propuesta oficial– te quitan todo”.

El Ejecutivo federal propone adicionar en 2021 un octavo párrafo al artículo 80 de la LISR, para que, en caso de que las donatarias autorizadas obtengan la mayor parte de sus ingresos (más del 50 por ciento) de actividades no relacionadas con su objeto social, pierdan su autorización, con objeto de evitar que estas entidades realicen actividades tendientes a obtener un lucro y sus bienes (muebles e inmuebles) pasen a otra donataria registrada.

Sólo para 2020 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima pérdidas recaudatorias (gastos fiscales) por concepto de deducciones y exenciones al ISR, asociadas a donatarias de personas morales de 3 mil 249.1 millones de pesos; y de exenciones, por intereses recibidos de las donatarias por 4 mil 83 millones, cifra que representa 34.3 por ciento del total de las deducciones por exenciones.

Ricardo Padilla reconoció que lamentablemente las donatarias registradas se han utilizado como vehículo financiero para el desvío de recursos y malos manejos y estamos conscientes de que se deben poner reglas claras .