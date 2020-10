El equipo AR Cycling presentó al ciclomontañista en una conferencia presencial y virtual ponderando la histórica victoria que consiguió hace dos semanas en el circuito corto de la Copa Mundial de República Checa. Lo cierto es que Ulloa, quien no terminó la prueba olímpica oficial en el Campeonato Mundial de Austria, descendió 20 puestos en el ranking mundial, del 44 al 64, y aun no tiene el boleto olímpico asegurado.

Por lo pronto Ulloa, ganador al Premio Estatal del Deporte de Guanajuato y nominado al Premio Nacional de Deportes 2020, celebró su desempeño en Europa, sobre todo en la Copa Mundial, aunque el circuito corto no sea una prueba olímpica.

Este es el resultado de varios años de trabajo, fue una prueba que me hacía mucha ilusión ganar desde hace varios meses; estuve estudiando y analizando cómo se corría, cómo la podía manejar, iba enfocado a lo que quería , afirmó.

De la experiencia, enfatizó: Me quedo con algunos raspones, fueron duras las caídas, pero fue un gran aprendizaje. Es otro tipo de mentalidad la que debes de tener, a veces uno se desespera por este tipo de accidentes, pero pues es así, hay que seguir preparándonos. A los atletas nos hace bien ver qué errores cometimos, qué podemos mejorar. Me falta enfocarme un poco más en la carrera , admitió.