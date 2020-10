Este año no buscaremos el regreso del público a las arenas , asegura Brito; en 2021, según se presenten las condiciones, estamos analizando una propuesta, pero hace falta demasiado para tener listo un protocolo para el regreso de la gente a las funciones .

La asociación con empresas de promoción de escala internacional les permitió producir esta función del viernes, en los estudios de televisión del Ajusco. Un respaldo financiero sin el cual sería imposible producir funciones de esta magnitud

Dividimos gastos, pero nosotros no hacemos el más significativo , explica; hay que reconocer, dadas las circunstancias mundiales, los boxeadores han aceptado reducir sus aspiraciones económicas para poder sacar adelante estos proyectos .

El problema de no poder contar con el respaldo de la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México quedó atrás. El organismo local, dependiente del gobierno, aún permanece cerrado y no puede otorgar aval ni a peleadores ni a la función. Por lo cual, los organizadores se ampararon con la Fecombox (Federación de Comisiones de Boxeo de la República Mexicana) y la comisión del estado de México para cumplir con los reglamentos en esta contingencia.