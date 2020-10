Poesía, narrativa, ensayo y crónica son los géneros que publicará la nueva editorial. “Por el momento sólo estamos incluyendo esos géneros, que son nuestros favoritos, queremos ser una editorial que incluya la crónica tanto periodística como literaria. Los próximos títulos que lanzaremos son El ajedrez es un juego tan siniestro y personal, de Hugo Roca-Joglar; La fiesta del dolor y otros cantos de Bizancio, de la poeta cubana Odette Alonso, y el cuento Bajo los pies de Judas, del autor chiapaneco Marcelino Champo”.

La apuesta del proyecto, agregó, es brindar una oportunidad a los jóvenes para romper con lo que sucede en las editoriales grandes e independientes que publican a escritores que ya tienen cierta trayectoria, becas o premios. Es muy común que volteen a donde ya hay un autor consolidado, y nosotros queremos apoyar a las voces emergentes que no tienen una beca o premio, así que vamos a intentar dar posibilidad a los jóvenes que no han tenido reconocimiento .

La editora , quien ganó el Premio Nacional de Poesía Tijuana 2018, explica que busca autores que sean congruentes con su obra y la realidad, “comprometidos con la literatura y que no hayan sido señalados en Me Too, no vamos a tolerar a violentos y acosadores”.