De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 20 de octubre de 2020, p. 31

Yo me cuido, guardo la sana distancia. Es lo principal , respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre sus previsiones contra el Covid 19, esto luego que se conociera que el secretario de la Marina, Rafael Ojeda –con quien tiene reuniones frecuentes– diera positivo a esa enfermedad.

No he tenido afortunadamente síntomas. Me hago una prueba por semana para estar seguro, sobre todo para no contagiar a nadie. Me hago las pruebas los martes . ¿Mañana le toca? Mañana (hoy) me corresponde , expresó el mandatario.