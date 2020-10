H

a sido mil veces citada, mientras crece su poder explicativo: Las revoluciones se producen en los callejones sin salida; cuando la verdad es demasiado débil para defenderse y tiene que pasar al ataque . La idea plástica de Bertolt Brecht acomoda a mil circunstancias diferentes. Un dirigente mexicano incansable acompañó a las masas en su sufrimiento, mientras los neoliberales y su régimen corrupto las aplastaba con saña, sintiéndose eternos ( el fin de la historia ). El pueblo se hallaba en un callejón sin salida, su hambre, su miseria, su exclusión de todo, era una realidad asfixiante; para los neoliberales todo era natural ; la sociedad no existe, existen los individuos autónomos , cada uno responsable de sí mismo: los jodidos están jodidos porque no saben hacer más; difícil hallar tanta cretinez corrupta, tanta insensibilidad en presuntos humanos.

Andrés Manuel no se cansó nunca; le dijo al pueblo sin freno y sin pausa que la corrupción era el mal mayor. Que había que echar abajo al gobierno corrupto. No se equivocó en el mensaje político principal necesario. La campaña mostró, para quien quiso y pudo verlo, que en el pueblo se configuraba una rebelión contra el statu quo y su armazón política e institucional neoliberal prianista. En julio de 2018 lo hizo con un grito cuyo eco continúa. El régimen en que vivimos es así: prianista; el régimen nunca es neutro, su índole proviene de sus creadores. Los liberales de todos los tiempos han creído siempre que su idea del mundo y su paupérrima propuesta de organización de la sociedad es una en la cual el mercado debe ser el eje del entramado institucional.

Durante el tiempo de gobierno de la 4T la vida posible en México ha estado muy por debajo de la necesidad reclamada en aquel grito. Ciertamente había un contexto: la declinación de la economía mundial –incluido México– anterior a la pandemia y ahora la crisis sanitaria que la empuja. Las rabietas de las voces opositoras muestran, sin embargo, que algo se mueve que los irrita hasta los huesos. La 4T tiene que apurar el paso. El consenso de millones no será eterno y es clarísima la necesidad imperiosa de radicalizar el alcance y tiempos de las transformaciones: más a la izquierda, más, que sobra ancho de senda. La 4T no tiene el poder del Estado; debe alcanzarlo al tiempo que las transformaciones para la vida de las masas avancen sin reposo. La 4T no podrá florecer apresada en las instituciones nacidas de y para las minorías incluidas en el régimen neoliberal.