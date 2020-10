Alonso Urrutia y Angélica Enciso

Aun cuando insistió en que en México no hay por ahora ninguna investigación en curso contra el ex secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró: Esto no significa, de ninguna manera, encubrir a nadie, cero impunidad. Si el general Cienfuegos resulta responsable, que se le castigue; si hay otros oficiales involucrados y se prueba, que se les castigue .

Al referirse al escandaloso caso de Cienfuegos, el mandatario adelantó que solicitará toda la información sobre el asunto a Estados Unidos y consideró que esta eventual responsabilidad no puede derivar en involucrar a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque tenemos que cuidar a esta institución de instituciones del Estado mexicano. No se puede, por un hecho como éste, aun con todo lo lamentable y escandaloso que sea, desacreditar de tajo a una institución .

–¿Considera que en la plana mayor actual del Ejército no habría ningún mando o general coludido aparentemente con el general Cienfuegos?

–Hay que esperar la investigación. No se puede imaginar algo de este tipo sin intermediarios o ejecutores. No es sólo la llamada, si es que se dieron las llamadas o la comunicación entre el general y el jefe de la banda; tenían que haberse mencionado nombres, tiene que haber otras gentes involucradas.