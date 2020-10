Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Martes 20 de octubre de 2020, p. 6

En la reunión virtual de trabajo que sostuvieron ayer las comisiones unidas de Gobernación, de Marina y de Estudios Legislativos Segunda, para discutir la minuta que amplía las atribuciones de la Secretaría de Marina (Semar), la mayoría de los grupos parlamentariuos en el Senado manifestaron su respaldo al dictamen, y sólo el panista Damián Cepeda y la priísta Claudia Ruiz Massieu anunciaron que votarán en contra de esa propuesta.

Sin embargo, el PRI se encuentra divido, ya que el presidente de la Comisión de Marina, el senador Eruviel Ávila expresó su apoyo en favor del dictamen y argumentó: las facultades que se transfieren de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) son a la Semar, no a la Armada de México, que es el brazo armado de la dependencia, por ello no hay militarización .