Angélica Enciso y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 20 de octubre de 2020, p. 6

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las deudas en impuestos de los grandes contribuyentes –entre ellos Walmart y Femsa– eran de cerca de 100 mil millones de pesos y se pagaron este año, .

Cuando se entienda que todos debemos cumplir con la responsabilidad fiscal, agregó, el compromiso es ir a la simplificación y dar toda la confianza a los contribuyentes, no tratarlos como si fuesen delincuentes en potencia .

El mandatario indicó que se apoya a los industriales con no aumentar los impuestos, no elevar el precio de combustibles y de servicios como la luz; además, a los pequeños empresarios ya se han dado casi 2 millones de créditos con tasas de interés que no se otorgan en los bancos comerciales y con plazo de tres años para pagar.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, agregó que también se les apoya procurando que haya paz y tranquilidad. Se pasó por la etapa más difícil de la pandemia, apostaban a saqueos y desorden, pero no hubo nada de eso. Poco a poco nos recuperamos de la crisis económica . Subrayó que se evita la extorsión garantizando el estado de derecho, sin permitir la corrupción .

En el Servicio de Administración Tributaria (SAT) las grandes corporaciones tenían a sus representantes y lo tenían tomado.

“Salía un funcionario del SAT y se iba a un despacho particular para asesorar a contribuyentes y hacer que no pagaran impuestos; llevaban a cabo evasiones, era un asunto descarado lo del manejo de facturas falsas.