P

or desgracia, la justicia no es igual para todos. Los empresarios y delincuentes que tienen recursos contratan a los mejores abogados y cuentan con carta abierta para repartir dinero a cualquier autoridad que les permita evadir la ley. El resto de los mortales no contamos con ese tipo de privilegios.

El caso de Alonso Ancira, todavía presidente de Altos Hornos de México (Ahmsa), es un buen ejemplo de esta reflexión. A lo largo de su historia ha tenido una relación especial con el poder y ha recibido apoyos para realizar negocios no del todo transparentes.

Un caso concreto es la venta en 2013 de una empresa chatarra denominada Agronitrogenados a Pemex por parte de Ahmsa. Según la Auditoría Superior de la Federación, el sobreprecio que pagó la paraestatal fue cuando menos de 200 millones de dólares, precisamente en la época de mayor corrupción en la historia reciente de México, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Ancira y Emilio Lozoya hicieron esta negociación con el conocimiento de Peña Nieto y de Luis Videgaray. Ahora, Lozoya es testigo protegido del gobierno y vive como rey, y Ancira se encuentra bajo custodia en España y trata de evitar la extradición a México.