Efectivamente, el régimen neoliberal los acostumbró –no de gratis, desde luego– no sólo a incumplir con su responsabilidad fiscal, sino a obtener pingües ganancias por una creciente devolución de impuestos que, en los hechos, nunca pagaron, y año tras año era una sangría de recursos públicos que terminaban en bolsillos privados, mientras a los causantes de a pie los exprimían a más no poder.

Cómo olvidar la anécdota que Andrés Manuel contó allá por mediados de abril de este año, que clarificó la actitud de los machuchones que se negaban a pagar impuestos: “hace dos días se atrevió un abogado de una de las grandes empresas y les dijo a los funcionarios del SAT (debía 8 o 10 mil millones de pesos) que darían 500 millones. Digo: no, si son 10 mil. (Y respondieron) ‘O agarras esto o vamos a litigar hasta el año 3000’, porque se conocían todas o conocen todas las triquiñuelas, las tácticas dilatorias. Se les hace raro, extraño, el pagar impuestos. Nos ven como marcianos. Lo que pasa es que todos tenían agarraderas, todo era tráfico de influencia, hasta políticos famosos”, pero… ese consorcio (como tantos otros) pagó el total, no la limosna que pretendía.

En la mañanera de ayer, el mandatario detalló que el SAT actúa con profesionalismo, orden y honestidad; era mucho el abuso, no pagaban impuestos, las grandes corporaciones tenían a sus representantes en el SAT, lo tenían tomado, salía un funcionario del Servicio y se iba a un despacho particular para asesorar a contribuyentes y que no pagaran impuestos, para llevar a cabo evasiones de impuestos. Era un asunto descarado lo del manejo de las facturas falsas, las llamadas factureras. Eso en los pasados 10 años creció como nunca, despachos manejados por delincuentes de cuello blanco .

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador ha denunciado con insistencia que los grandes contribuyentes utilizan todos los recursos legales y algunos fuera de la ley para evitar pagar impuestos, mientras a los causantes de a pie los exprimen a más no poder. Foto Luis Castillo

Entonces, dice el presidente López Obrador, si bien existen denuncias penales pendientes, vamos a erradicar por completo estos vicios, estos actos de corrupción. Esto llevó a modificaciones a la ley para que se cumpla con el pago de impuestos, y una vez que se entienda que son otros tiempos, tenemos el compromiso de simplificar para que no haya tanto trámite, tanto papeleo, pérdida de tiempo, sin burocratismo. Teníamos que poner orden en la recaudación. Si no, con la crisis económica y, además, como nos los pedían algunos de que diéramos treguas para el pago de impuestos, pues se nos hubiese caído la hacienda pública y estaríamos metidos en una situación de déficit de ingresos; afortunadamente esto no ha sucedido o ha habido una disminución, pero nada en comparación con lo que hubiese pasado si no hubiésemos tomado medidas de que pagaran impuestos .

El presidente López Obrador pide comprensión , porque había unos muy mal portados, mal acostumbrados y no era justo que pagaran impuestos los campesinos, los indígenas, los obreros, los maestros, los comerciantes, los profesionales, los pequeños, medianos empresarios y los de mero arriba no pagaban, y cuando pagaban se les devolvían sus impuestos, y estoy hablando de miles de millones de pesos. Entonces, eso ya se terminó .

Y en 2021 la política de ingresos combatirá la evasión y elusión fiscales, las operaciones simuladas de las empresas, endurecerá sanciones a contribuyentes que no paguen sus impuestos, aseguramiento precautorio de bienes, cancelación del registro a las asociaciones que lucren con donativos e incluso bloquear en Internet a las plataformas digitales de servicios ( La Jornada, Enrique Méndez).

Las rebanadas del pastel

