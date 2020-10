▲ PROTESTA CONTRA LA DESAPARICIÓN DE FIDEICOMISOS. Diversos colectivos se manifestaron ayer en el Senado para exigir que los legisladores no avalen el dictamen sobre la extinción de 109 fideicomisos, aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados. Foto Luis Castillo

l caso de Pío López Obrador regresó a la mañanera. Al igual que el expediente de Emilio Lozoya, el ex director de Pemex cuyas declaraciones se adelantaba que generarían una conmoción política y mediática de muy larga duración, el correspondiente al hermano del ex presidente de la República ha caído en una situación de bajo perfil, como si la suerte explosiva de uno y otro de estos asuntos tuviera un retardante o atenuante coligado.

Ayer, sin embargo, el habitante de Palacio Nacional fue preguntado en su conferencia de prensa sobre el señalamiento de que el mencionado Pío habría solicitado a la Fiscalía General de la República acción penal contra el periodista Carlos Loret de Mola por haber difundido el video en el que se veía a dicho hermano del Presidente en plena recepción de dinero en bolsas de papel como supuestas contribuciones populares al desarrollo del movimiento y partido denominado Morena, según se explicó en Palacio Nacional.

Más allá de la valoración que se tenga sobre el ejercicio periodístico de Loret de Mola, resulta inaceptable que un denunciado por presuntos hechos ilícitos en relación con recaudación de fondos para actividades partidistas pretenda que haya castigo (de cárcel hasta por 12 años, en la especie) para quien en ejercicio profesional difundiera esos hechos que en realidad merecen una indagación a fondo de la fiscalía para delitos electorales y la eventual sanción para los partícipes, el citado Pío y, por otra parte, un operador de la oficina del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, el joven David León Romero, a quien se reputa como grabador del video en mención y quien, además y según lo dicho en la grabación, habría sido suministrador periódico de entregas de dinero en efectivo que eran registradas meticulosamente en una libreta ( la biblia , le llamaban).