Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 20 de octubre de 2020, p. a12

Después de ser madre, recuperar su condición atlética y acoplarse a las necesidades de una hija pequeña, Paola Espinosa volvió a estar entre las mejores clavadistas del mundo. De modo que se sentía lista para competir por una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. No tenía otro objetivo en mente.

Llegó la pandemia y con todo el caos que ha provocado, obligó a mover los Juegos en Tokio para 2021. Modificar el ritmo y la concentración fue un duro golpe que la clavadista necesitó digerir para volver a estar en pie de lucha.

Venía de ser mamá y descubrí que seguía siendo de las mejores del mundo, venía con mucho ritmo, aunque estaba estresada y cansada, sin ver a mi hija, pero ya estaba lista , cuenta la doble medallista olímpica.

Los primeros meses de la pandemia fueron de incertidumbre. El Comité Olímpico Internacional y los organizadores de los Juegos analizaban diversos escenarios, hasta que concluyeron que en este 2020 era imposible. En ese paréntesis, los atletas no encontraban cómo adaptarse al trastorno que vivía el mundo.

No podíamos parar de entrenar, porque no se sabía si sólo atrasarían los Juegos unos meses o hasta cuándo , comenta Paola; fue un cambio muy duro porque veníamos de trabajar muy intenso y con la mentalidad puesta en el verano. Mover planes no es nada fácil .

Espinosa llevaba una velocidad vertiginosa para competir en Tokio. Detenerse de pronto la dejó desconcertada. Sobre todo porque había logrado recuperar su pulso competitivo y estar entre las tres mejores del mundo tras la maternidad.