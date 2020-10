Me maravilla la impronta de la juventud

Zibechi destaca que le ha sorprendido positivamente la respuesta de los jóvenes ante estos tiempos difíciles.

Las nuevas generaciones, detalla, “ya venían de un activismo fuerte, lo vi en México durante los sismos de 2017. El papel de las mujeres jóvenes es alucinante, la fuerza que tienen, decir a la cara lo que piensan, sin comillas.

La idea de que los jóvenes tienen apatía es una mirada desde arriba, desde la institución, una mirada patriarcal, porque los chicos no hacen lo que los viejos quieren, pero en el momento en el que se necesita, ahí están. Me maravilla la impronta de la juventud, sobre todo en esta su primera experiencia catastrófica, porque ellos no han vivido dictaduras o guerras.

En particular, el investigador señala que al movimiento feminista se le quiere tachar de violento. “Eso es sintomático, pues cuando los de abajo reclaman o se ponen de pie, los poderosos, ya sean patriarcas o gobernantes, siempre los catalogan de violentos.

“Las mujeres llevan décadas, siglos, sufriendo violencia y feminicidios, y cuando se ponen de pie y pintan una pared les dicen que eso es violencia, se busca discriminar, incriminarlas y atacarlas porque no se dejan.

“Dicen que echar a un varón de una manifestación es tan violento como una violación. ¡No, por favor! Decir eso es un abuso de quienes se niegan a perder poder, de los machos, los caudillos que se agarran de pequeñas cosas para incriminarlas. No. Ningún sujeto oprimido se pone de pie con guantes de seda o alfombras de terciopelo.

“La dignidad es un sujeto brusco y a veces se rompe algún cristal, pero la vocación de las mujeres y de los pueblos oprimidos es la justicia, no la violencia.

“No hay un intento de aniquilar al otro, no hay una guerra de por medio. Hay un decir: ‘hasta aquí llegaste, no me toques más, no me agredas más’.