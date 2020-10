H

acia las 9 de la noche del jueves 15 de octubre, una noticia bomba asombró a México y sacudió a la jerarquía militar mexicana: el secretario de la Defensa Nacional del régimen de Enrique Peña Nieto, general retirado Salvador Cienfuegos Zepeda, había sido detenido en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, California, en el marco de la llamada Operación Padrino de la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés).

Dada la oportunidad del hecho, no es posible deslindar al llamado Estado profundo –la estructura secreta que dirige la política exterior y de seguridad de la Casa Blanca− de la operación de la DEA y la justicia estadunidense a sólo 19 días de las elecciones presidenciales en ese país. Tampoco, del uso diversionista, contrarreloj, que pueda darle a la misma el presidente Donald Trump en su carrera por la relección.

El viernes 16, por videoconferencia, el otrora todopoderoso divisionario Cienfuegos −apodado El Padrino y Zepeda en la acusación formal registrada por la fiscalía ante el tribunal federal del distrito este con sede en Brooklyn, Nueva York− escuchó impasible, en una corte californiana, los cuatro cargos que le imputó el juez Alexander McKinnon en la brevísima audiencia inicial: tres por conspiración de manufactura, distribución y exportación a Estados Unidos de drogas ilícitas (heroína, cocaína, metanfetaminas y mariguana), y otro por conspiración para blanquear fondos procedentes del narcotráfico (lavado de dinero), que podrían implicar una condena de entre 30 años de cárcel y cadena perpetua.

La parte acusadora sostuvo que Cienfuegos abusó de su puesto como secretario de Defensa para ayudar al cártel de El H-2 (Juan Francisco Patrón Sánchez, abatido desde un helicóptero de la Marina con disparos de una ametralladora multicañón ( minigun) en febrero de 2017) a traficar miles de kilos de diferentes narcóticos a EU a cambio de sobornos. Según los fiscales, bajo la protección de Cienfuegos, Patrón encabezaba una facción importante del cártel de los Beltrán Leyva en Tepic, Nayarit, con ramificaciones en Jalisco, Colima, Guerrero y el sur de Sinaloa. (El grupo delincuencial también habría recibido protección del ex gobernador de Nayarit Roberto Sandoval y del ex fiscal de esa entidad Édgar Veytia, sentenciado en EU a 20 años de prisión, y quien, según The New York Times, sería uno de los testigos que tiene la Fiscalía contra Cienfuegos).