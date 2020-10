La pandemia ha costado muchas vidas, nos ha puesto en situación difícil y en crisis económica; pero también ha traído consigo una actualización imperativa de la cooperación, sin ésta no hay ninguna solución posible. No hay ninguna posición política viable que plantee la no cooperación en lo que hace al Covid-19. Vemos lo contrario: la cooperación ya no como un ideal, sino como una solución posible a corto plazo.

Indicó que la participación que México tendrá ante el Consejo de Seguridad de la ONU, del que formará parte en 2021, se basará en dos posiciones: involucrarse en conflictos globales de difícil solución, que pueden generar tensión con nuestro socio principal que es Estados Unidos, porque no necesariamente coincidiremos ni tenemos los mismos intereses , y facilitar que las tensiones mundiales se reduzcan y se fortalezca el orden multilateral.