A los damnificados por las inundaciones les aseguró que todos serán atendidos. No hace falta que se movilicen, que protesten y tomen carreteras ni se dejen manipular, que rechacen la politiquería de los conservadores corruptos que no pierden oportunidad para ponernos obstáculos .

Desde luego, no hay que sentenciarlos antes de que se demuestre su culpabilidad, pero esto es lo suficientemente representativo para demostrar la decadencia de México que produjo la política neoliberal y el predominio del dinero, del poder económico que subordinó por completo al poder político.

Señaló que en el periodo neoliberal se aplicó un proceso de lavado de cerebro, de colonización en favor de las privatizaciones , que incluyó la energía eléctrica y, en breve referencia, puso como ejemplo de la degradación que existía la aprehensión en Estados Unidos de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, y del general Salvador Cienfuegos, ex titular de la Defensa Nacional con Enrique Peña Nieto, acusados de vínculos con el narcotráfico.

Ostuacán, Chis., Desde la presa Peñitas, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un modelo de caudal ecológico para mover las turbinas en las hidroeléctricas y así evitar inundaciones en la planicie tabasqueña. Informó que emitirá un decreto para que el manejo de este embalse se ajuste a esquemas de protección civil y pidió a sus paisanos que le tengan confianza y no protesten, pues serán reparados todos los daños ocasionados por las lluvias.

El titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, dijo que con el caudal ecológico se evitará que el nivel de las aguas baje hasta la imposibilidad de captarse y se garantizará un mejor uso. De esta forma, Peñitas proporcionará energía limpia para el bombeo de agua potable y servicios, por lo que producirá 40 por ciento de la energía en Tabasco; al mismo tiempo, consideró necesario actualizar el plan de ordenamiento territorial en la entidad.

Agregó que en siete centrales se aplicará el nuevo modelo y ocho más están en estudio: Infiernillo, Caracol, Santa Rosa, La Yesca, Cajón, Angostura, Chicoasén y Malpaso.

López Obrador sostuvo que el plan es que no se acumule agua en los vasos de presas , pues habrá un estricto control del cauce en el río Grijalva y en La Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas para que no tengamos necesidad de soltar agua en tiempos de lluvia más allá de lo que se necesita para turbinar y que no se inunde la planicie de Tabasco. Nada de tener paradas las hidroeléctricas antes de que se despachen a las particulares, como era antes. Primero las empresas públicas que producen energía eléctrica .

Reconoció que por los huracanes hubo un mal pronóstico, porque se pensaba que llovería más y para asegurar que no hubiera una tragedia, una ruptura de la presa, una saturación por completo del vaso, se soltó agua y se inundó Tabasco, pero además llovió mucho en regiones que no tienen control hidráulico .