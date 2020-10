Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Lunes 19 de octubre de 2020, p. 9

En medio de una sequía que va de moderada a excepcional en la cuenca del río Bravo, región donde han proliferado los cultivos de nogales, altamente demandantes de agua, y de señalamientos hacia la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de mal manejo en la negociación con los usuarios en el proceso de entrega de agua a Estados Unidos en el ciclo 35 del Tratado Internacional de Aguas, que vence en cinco días, México mantiene un déficit de 213.4 millones de metros cúbicos (casi la mitad de los 431 millones que corresponden a un año).

La Conagua precisó ayer que las entregas del líquido se harán en tiempo y consideró que no puede haber prórroga en este ciclo, ya que el 34, en 2015, se cerró con un déficit de 324 millones de metros cúbicos. Argumentó que el acta 234 del tratado señala que no puede suceder una deuda en dos ciclos consecutivos. No obstante, expertos tienen otra interpretación.

El acta 234 dice que si no se cumple con la entrega de 2 mil 159 millones de metros cúbicos en cinco años, el déficit se puede pagar en el siguiente quinquenio. Esto ha provocado las diferencias actuales. La interpretación es muy dura de parte de Estados Unidos e imprecisa del lado de Conagua, no leen bien el tratado , consideró Alfonso Cortez, investigador del departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte, en un análisis divulgado por el centro de estudios.