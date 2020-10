Es algo vergonzoso, no tiene la calidad moral para hablar de un triunfo, mucho menos de una victoria legítima, las irregularidades en Coahuila han manchado el proceso , indicó Ramírez Cuéllar en conferencia de prensa.

En el caso de las elecciones en Hidalgo, donde se eligieron a las autoridades municipales, aseguró que Morena ganó en Pachuca, Mineral de la Reforma, Tizayuca y Tulancingo, entre otros, por lo que gobernará a la mayoría de la población de la entidad. No obstante, sostuvo que hubo una situación generalizada de intimidación y violencia .

Las irregularidades, expuso, se tratan de una operación de compra del voto que se desarrolló días antes, se dio de manera específica en las casillas, pero es un proceso de una organización criminal en materia electoral que se preparó con antelación, que tiene su punto culminante el día de la elección pero tiene un espacio de preparación muy sofisticado .

De los 16 distritos electorales en la entidad, adujo que hay una competencia cerrada en los seis distritos de La Laguna, así como en Sabinas, Acuña y Piedras Negras. Los connatos de mayor agresividad se registraron en los distritos de Sabinas y en San Pedro.

En Coahuila, agregó, tenemos una casta de delincuentes electorales graduados en las mejores universidades, todos los Moreira, los gobiernos estatales y municipales, y me parece que este ejemplo de defraudación electoral no puede repetirse, no puede permitirse .

Por ejemplo, candidatos y legisladores de Morena presentes en la conferencia explicaron que en el distrito 10 en la entidad se pagó por voto entre 200 a 300 pesos, y se registraron a personas tomando fotos de las boletas para demostrar el voto que habían ejercido.